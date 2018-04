Documentaire over ramp schip Van Imhoff wint journalistieke prijs De Tegel

De prijs werd in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag in ontvangst genomen door de makers Foeke de Koe en Kees Schaap. De ramp met het schip de Van Imhoff in 1942 leidde tot een van de grootste naoorlogse doofpotaffaires in Nederland.

Journalist Bas Haan van Nieuwsuur ontving een Tegel voor zijn reportage 'De WODC-affaire'. Haan liet zien dat het niet best was gesteld met de onafhankelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. '

"Een ontluisterend beeld van een ministerie dat bij volle bewustzijn een loopje met de waarheid neemt en deze omvormt naar een politiek meer wenselijke 'werkelijkheid", stelt de jury.

Nieuwsverslaggeving

In de categorie Nieuwsverslaggeving ontving journaliste Carlijne Vos van de Volkskrant De Tegel voor haar artikel 'Migratie uit Afrika'. Jannetje Koelewijn van het NRC kreeg een Tegel in de categorie Interview voor haar verhaal 'Was ik er maar bij geweest…je kunt elkaar misschien nog vasthouden…''.

In de categorie Onderzoek ging de Tegel naar Joep Dohmen en Esther Rosenberg van NRC voor hun verhaal 'Het mestcomplot'. De CBS Talentegel ging naar Timo Nijssen van de Volkskrant voor zijn verhaal 'Dit flesje vaart de wereld rond'.

De Tegel is een vakprijs voor journalistieke producties en wordt sinds 2007 jaarlijks toegekend.