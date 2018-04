Pulitzer-prijzen voor Weinstein-onthullingen en Kendrick Lamar

Zij krijgen de prijs in de categorie "public service", meldt The Hollywood Reporter. Het dagblad en het tijdschrift worden geroemd vanwege "hun explosieve en impactvolle journalistiek."

Journalist Ronan Farrow bracht in The New Yorker de beschuldigingen tegen Weinstein voor het eerst aan het licht. In oktober 2017 publiceerde The New York Times een groot artikel over een periode van dertig jaar van seksuele intimidatie door Harvey Weinstein.

​Kendrick Lamar

In de categorie Muziek won Kendrick Lamar, de eerste niet-klassieke artiest die een Pulitzer Prize heeft gekregen in deze categorie. De artiest werd maandag met de prijs bekroond voor zijn album DAMN.

Lamar wordt geroemd om zijn "diepe songteksten en mix van hiphop, gesproken woord, soul, funk, poezië en Afrikaanse geluiden".

De Pulitzer Prize is een prestigieuze Amerikaanse prijs in diverse categorieën op het gebied van journalistiek en literatuur. Die wordt al sinds 1917 uitgereikt. Joseph Pulitzer, een Amerikaanse krantenmagnaat, stelde de prijs in.