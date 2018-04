Wietze de Jager mag niets negatiefs zeggen over breuk met Mattie Valk

"Zolang het niet negatief is mag ik er heel veel over zeggen", zei hij.

"Daar zijn afspraken over gemaakt. Dat is ook het concurrentiebeding. Dat is prima, want daarom mag ik ook weer radio maken. Ik heb er zelf voor gekozen om die afspraken te maken, ik sta er achter", aldus de voormalig Qmusic-dj, die onlangs aan zijn nieuwe radioshow op 538 begon. "Ik ben een grote jongen, heb er zelf voor gekozen en er een handtekening onder gezet."

Mattie Valk en Wietze de Jager waren lange tijd een radioduo op Qmusic. De breuk ontstond toen de twee aan de slag zouden gaan bij Sky Radio, maar Valk zich bedacht en een verbeterd contract tekende bij Qmusic. Omdat De Jager zich verraden voelde stapte hij op.

Verrader

In Franks Feestje vroeg De Jager aan Van der Lende hoe het is om dezelfde manager te hebben als een verrader (Tessel van der Lugt is de manager van zowel Frank van der Lende als Mattie Valk). Frank antwoordde diplomatiek dat hij niets met Valk te maken heeft en Van der Lugt "een topwijf" vindt die "het beste met hem voorheeft."

De kwestie laat Wietze de Jager nog niet helemaal los. Hij wordt nog regelmatig Mattie genoemd en daar heeft hij nog steeds last van, gaf hij lachend toe.