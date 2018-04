Mieke van der Weij blij met plek bij Omroep MAX

"Jan Slagter heeft al menig carrière nieuw leven ingeblazen. Ik ben godsgruwelijk blij dat hij dit wilde doorzetten", zegt ze zaterdag in De Telegraaf.

De presentatrice vindt het niet erg om ouder te worden. "Laatst zei een programmagast: 'toen ik een klein jongetje was, mocht ik altijd opblijven om naar u te kijken in Jules Unlimited. Pyjamaatje aan, haartjes nat.' Die man is nu een gerenommeerd acteur. Dat doet me dubbel beseffen hoelang ik dit al doe. Ach, ouderdom heb je maar te accepteren, het alternatief is ook niet fantastisch. Ik wil doorgaan, zo lang het me gegeven is... Niet van God gegeven, maar van mensen."

Mieke van der Weij is alweer een tijdje terug bij Radio 1 met Nieuwsweekend. De presentatrice stapte met haar radiopartner Peter de Bie over naar Omroep MAX na een flinke ruzie over de TROS Nieuwsshow die het duo presenteerde op zaterdagochtend.