Gers Pardoel wordt coach in Belgische versie The Voice Kids

Voormalig K3-zangeres Josje Huisman ruimt het veld en maakt plaats voor haar K3-opvolgsters Marthe, Klaasje en Hanne, die gezamenlijk in één stoel gaan zitten. Dat kondigde de Vlaamse zender VTM aan.

"Het zal ongetwijfeld weer een spannend en fantastisch avontuur worden", aldus Marthe, Hanne en Klaasje, die sinds 2015 K3 vormen. "We weten zelf alledrie heel goed hoe het is om auditie te doen en mee te doen aan een wedstrijd. Die ervaring gaan we zeker goed kunnen gebruiken als coaches in The Voice Kids. Laat die talenten maar komen want wij zijn er klaar voor!"

Het is voor het eerst dat in een programma van The Voice of The Voice Kids een drietal in één stoel plaatsneemt. In een aantal landen deed al wel een duo mee, zoals Nick & Simon in Nederland.

De derde en vierde coach in de Vlaamse versie van The Voice Kids zijn oud-Songfestivalzangeres Laura Tesoro en muzikant en presentator Sean Dhondt. De opnames van het nieuwe seizoen gaan in de zomer beginnen.