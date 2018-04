Beeld brandende demonstrant Venezuela uitgeroepen tot beste foto van het jaar

Fotograaf Ronaldo Schemidt maakte de foto in zijn thuisland en is de winnaar van de World Press Photo 2018. Bij de prestigieuze fotowedstrijd zijn ook drie Nederlandse fotografen in de prijzen gevallen.

Het winnende beeld toont de rennende 28-jarige José Víctor Salazar Balza met een masker op zijn gezicht. Grote vlammen komen van zijn lichaam. De foto is gemaakt op 3 mei 2017 tijdens confrontaties met de politie. De man vloog in brand toen een gastank van een motor explodeerde. Hij heeft het incident overleefd, maar liep eerste- en tweedegraads brandwonden op.

De jury roemt de ''klassieke'' plaat van Schemidt, die werkt voor het Franse persbureau AFP, om zijn energie en dynamiek. ''De kleuren, de beweging, en de compositie is erg goed, het heeft kracht'', aldus juryvoorzitter Magdalena Herrera. De fotograaf krijgt 10.000 euro.

Nederlanders

In andere categorieën van de fotowedstrijd vielen dit keer drie Nederlanders in de prijzen. Kadir van Lohuizen (NOOR Images) won de eerste prijs met zijn serie Wasteland in de categorie Milieu. Hij bracht hiervoor de afvalstromen in zes wereldsteden in kaart.

Carla Kogelman kreeg de eerste prijs in de categorie Langetermijnprojecten met haar documentaireserie 'Ich Bin Waldviertel', waarmee ze al eens eerder in de prijzen viel bij World Press Photo. Jasper Doest eindigde op de tweede plek in de categorie Natuur, met zijn serie Sacred No More over Japanse makaken.

De bekendmaking van de World Press Photo had dit jaar een nieuwe opzet. Zo werden de genomineerden al in februari bekendgemaakt en vond de onthulling van de winnaar plaats tijdens een awardshow in Amsterdam. In totaal stuurden dit keer 4548 fotografen uit 125 landen 73.044 foto's in voor de 61e editie van de wedstrijd.

Het werk van alle genomineerden is vanaf zaterdag te zien op de jaarlijkse expositie in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Dit is de eerste plek waar de ruim 160 foto's zijn te zien. De tentoonstelling reist vervolgens de wereld over.