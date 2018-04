Nieuwe natuurseries op NPO door hernieuwde samenwerking BBC Worldwide

"De wijze waarop de BBC prachtige beelden en verhalen combineert met de nieuwste wetenschappelijke inzichten is uniek", zegt Frans Klein, directeur video van NPO.

"Het zijn educatieve en zeer onderhoudende programma’s waar we een breed publiek een groot plezier mee doen. Ik ben blij dat we het contract met BBC Worldwide opnieuw hebben weten te verlengen. Natuurbeleving en natuurbehoud is voor ons als publieke omroep een heel belangrijk onderwerp."

De NPO sloeg deze week op tv-beurs MIPTV in Cannes ook op andere vlakken toe. Zo werd de internationale dramaserie Bad Banks met Barry Atsma in de hoofdrol binnengehaald en series als Vanity Fair, The Lawyer en Modus II.

Ook de documentaires The Coronation met de Britse koningin Elizabeth en Working with Weinstein over de in opspraak geraakte filmproducent Harvey Weinstein zijn aangekocht.