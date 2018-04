Bruce Willis doet mee aan The Roast van Comedy Central

Dat maakte de zender dinsdag bekend.

In het programma worden bekende mensen op humoristische wijze afgezeken door anderen. Het programma wordt "deze zomer" opgenomen in Los Angeles, maar het is nog niet duidelijk wanneer precies.

The Roast met Bruce Willis wordt ook op de Nederlandse Comedy Central uitgezonden. Eerder werden in de Amerikaanse versie onder anderen Justin Bieber, Charlie Sheen en Pamela Anderson te grazen genomen. Sinds 2016 is er ook een Nederlandse versie.