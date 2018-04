Frank Dane voelt weinig druk bij opvolgen Edwin Evers

"Als je weet dat je het nooit zo goed gaat doen als Edwin, valt de druk best mee", zei de 36-jarige Dane maandagavond in RTL Boulevard.

"Ik ben geen Edwin Evers, dat realiseerde ik me vanaf het eerste moment", vertelde de radiodj. "Ik kan eigenlijk alleen maar mijn stinkende best gaan doen."

Dane wist "nog niet zo lang" dat hij Evers, die eind vorige maand bekendmaakte op te stappen bij Radio 538, zou opvolgen. "Ik wist wel dat Edwin met het idee speelde, maar ik dacht: 'ik moet nog maar zien dat het gebeurt.'"

Wel liet hij jaren geleden al aan Evers weten dat hij hem eventueel wilde opvolgen. "Een jaar of vijf geleden zijn we een keer koffie gaan drinken, en toen heb ik gevraagd 'mag ik jou niet vervangen als jij ooit stopt?' Toen zei hij: 'Ik wist niet dat je dat wilde, maar leuk idee.'"

Ingrijpend

Dane is zich bewust van de grote invloed die de ochtendshow zal hebben op zijn sociale leven en heeft daar ook over gepraat met zijn vriendin. "Het is zeker ingrijpend, maar zij weet ook hoe mooi dit voor mij is. Dit is de Champions League van de radio."

Verder ontkende Dane dat hij een half miljoen euro per jaar zou gaan verdienen, zoals het gerucht ging. "Dat klopt niet, was het maar zoveel. En ik heb ook geen Tesla gekregen", grapte hij. Over Qmusic-dj Mattie Valk ging vorig jaar het gerucht dat hij bij onderhandelingen over een nieuw contract een Tesla had geëist.