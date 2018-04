Ruim 700.000 kijkers voor Oranjevrouwen tegen Noord-Ierland

Daarmee staat de wedstrijd op de veertiende plek in de lijst van 25 best bekeken programma's van de Stichting Kijkonderzoek. De nabeschouwing wist 697.000 mensen te boeien.

De Nederlandse voetbalsters versloegen de ploeg uit Noord-Ierland met 7-0. Met meer dan 30.000 toeschouwers op de tribune in Eindhoven was het de best bezochte vrouwenvoetbalwedstrijd in Nederland tot nu toe. Oranje speelt dinsdag in Dublin tegen Ierland.

Op de vrijdagavond scoorde The Voice Kids een stuk beter. Naar de talentenjacht keken bijna 1,41 miljoen mensen. Het NOS Journaal van 20.00 uur was met 1,42 belangstellenden het best bekeken programma. Flikken Maastricht haalde met 1,3 miljoen kijkers de derde plaats.