Producent Late Late Show koopt Nederlands format Streetlab

Het bedrijf heeft de rechten gekocht voor de Britse en Amerikaanse televisiemarkt, meldt Deadline.

Streetlab: Niet te geloven was afgelopen najaar voor het eerst op de Nederlandse televisie te zien. De vier vrienden van Streetlab, Daan Boom, Stijn van Vliet, Tim Senders en Jasper Demollin, vertelden daarin onder leiding van presentatrice Tess Milne de meest ongeloofwaardige verhalen alsof ze echt gebeurd zijn. Aan een wekelijks wisselende jury bestaande uit BN'ers was het vervolgens de vraag of de vertelsels van de vrienden waar zijn.

De Engelstalige versie heet Pants On Fire. Op welke zenders de show straks te zien is is nog niet bekend. Fulwell 73 is onder meer verantwoordelijk voor The Late Late Show met James Corden.