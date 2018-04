'De politie laat kansen liggen als ze Ellie Lust wegstuurt'

Eigenlijk zat het haar werkgever vorig jaar al niet lekker, zei Lust deze week in een uitzending van Pauw. Begin 2017 nam AT5, de Amsterdamse stadszender waar de televisiecarrière van Lust begon, een aantal filmpjes op met de titel Ellie lust. In de korte video's proefde Lust onder andere kersenpriklimonade en babi pangang en gaf ze haar oordeel in simpele zinnen als "dit lust ik wel" of "dit lust ik wel heel erg graag". Dat had ze niet moeten doen, vond de politie. "Maar ik houd wel van een geintje", aldus Lust in de talkshow.

De Nationale Politie stond Lust tot dusver toe mee te doen aan televisieprogramma's als Wie is de Mol? en Ellie op Patrouille. Wellicht uit dankbaarheid voor haar onberispelijke optreden als 's lands bekendste politiewoordvoerster, onder meer te zien in Opsporing Verzocht en het NOS Journaal. Maar aan die dankbaarheid lijkt een einde te komen. Lust bevindt zich op een kruispunt, zegt ze zelf. Óf woordvoerster óf televisiepersoonlijkheid. Maar er is een middenweg, stelt imagodeskundige Zabeth van Veen.

"Als ze in een programma zoals Ellie op Patrouille laat zien hoe de politie in andere werelddelen te werk gaat, kan ze haar verschillende functies gewoon combineren. Het publiek vertrouwt haar, dus ze is een ideaal boegbeeld voor een organisatie als de politie. Maar als ze Wie is de Mol? gaat presenteren wordt het lastig. Schoenmaker blijf bij je leest."

Nancy Poleon, voorheen artiestenmanager maar nu brand builder, is het daar niet helemaal mee eens: "Ik vind het jammer dat de politie er op die manier naar kijkt. Ik zou in hun plaats gaan nadenken op welke manier Ellie Lust dan wel ingezet zou kunnen worden. De politie laat echt kansen liggen. Lust kan heus wel twee verschillende dingen tegelijk doen."

Uithangbord

Lust is niet de enige die recentelijk in de knel raakte tussen een kerntaak en uiteenlopende televisiewerkzaamheden. Voordat FC Twente trainer Gertjan Verbeek eind maart ontsloeg, werd hij gedwongen te stoppen met zijn werk als voetbalanalyticus in televisieprogramma's.

Verbeek zou door zijn nevenactiviteiten niet de juiste focus op de noodlijdende club hebben gehad. Olcay Gulsen trok zich begin van dit jaar juist vrijwillig terug als directeur van haar inmiddels failliete modelabel Supertrash, omdat ze meer televisiewerk wilde doen en dat niet kon combineren met haar zakelijke functie. Wie een uithangbord voor zijn branche, merk of club wil zijn moet kennelijk blijven taxeren hoe de zichtbaarheid in de media op zijn of haar functioneren afstraalt.

"Lust, Gulsen en Verbeek worden uitgenodigd in programma’s op grond van hun expertise. Maar het wordt ongeloofwaardig als Verbeek met zijn eigen club blijft verliezen en de volgende dag op televisie gaat vertellen hoe iedereen moet gaan voetballen", zegt Van Veen.

"Presteert hij wel goed, dan kan het best naast elkaar werken. Gulsen is weer een ander verhaal. Zij wordt vaak uitgenodigd als spreker. Dat ze zakelijk failliet is gegaan betekent niet dat ze nooit meer als spreker gevraagd kan worden. Maar dan moet ze wel een ander verhaal gaan vertellen. Bijvoorbeeld over hoe het is om een faillissement te ervaren of hoe je zoiets kunt voorkomen."

Verstandig

Het blijft een gevoelszaak. Niemand kan empirisch bewijzen dat de nevenactiviteiten van bijvoorbeeld Ellie Lust nadelig zijn voor het uitvoeren van haar kerntaak als woordvoerster. "Maar je kunt je wel afvragen of het verstandig is als een woordvoerster van een belangrijke organisatie gaat optreden in amusementsprogramma's", zegt Wijfjes.

"Zoiets ondermijnt haar gezag. We hebben het vroeger bij Klaas Wilting gezien. Hij was de eerste politiewoordvoerder die in amusementsprogramma's te zien was. (De politie legde hem daar in 2000 een verbod op, waarna Wilting ontslag nam, red.) Wilting beweerde: 'Door mijn bekendheid ben ik benaderbaar voor journalisten en dat is dienend voor de organisatie.' Maar aan de andere kant zullen sommige journalisten je juist minder serieus nemen. Toch denk ik dat er genoeg mensen in de politietop zijn die vinden dat Lust exact belichaamt wat de politie wil uitstralen en haar lekker haar gang wil laten gaan."

Maar hoe voorkom je nou dat je door televisiewerkzaamheden aan integriteit inboet of de belangrijke zaken uit het oog verliest? "Door jezelf te blijven afvragen waarom je iets doet en wat de voor- en nadelen daarvan zijn", zegt Van Veen.

"Besef welke invloed sommige programma's op je uitstraling uitoefenen", zegt Wijfjes. "Verloochen jezelf niet door opeens een halve artiest uit te gaan hangen. Voor je het weer zit je ergens waar je alleen maar wordt gebruikt vanwege je bekendheid en waar zich niets meer laat relateren aan je vak. Er zijn genoeg figuren die hun positie eigenlijk uitsluitend lijken te ontlenen aan het feit dat ze in de media zichtbaar zijn."

Held

Makkelijker gezegd dan gedaan, erkennen de media- en imago experts. Wie eenmaal van de media-aandacht heeft geproefd, moet sterk in zijn schoenen staan haar de rug toe te keren. "Je bent opeens een held, je wordt overal gevraagd", zegt Wijfjes. "Mensen krijgen een bepaald beeld van je, dat merk je als je over straat loopt", aldus Van Veen. "Dat is best ingewikkeld. Daarbij komt dat die mensen ook gewoon geld moeten verdienen."

En als iemand eenmaal heeft besloten dat het van levensbelang is om vooral in reclamespotjes en amusementsprogramma's op te duiken in plaats van de core business te onderhouden wordt het ook voor een manager of werkgever een onmogelijke opgave, zegt Poleon.

"Je moet iemand zijn eigen fouten laten maken, daar leer je van. Ik heb artiesten duizenden dingen uit hun hoofd proberen te praten. Maar als iemand iets wil waarvan hij denkt dat hij dat nu moet doen, dan moet dat gewoon. Ook al zie jij het niet gebeuren. Maar mocht de politie morgen afscheid van Lust nemen, dan voorzie ik geen problemen voor haar. Die gaat gewoon rocken."