Paulien Cornelisse maakt reisserie over Japan voor VPRO

Cornelisse (42) is schrijfster en cabaretier en is onder meer bekend van haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding.

Ze heeft al jaren een fascinatie voor Japan en studeerde in de jaren negentig een half jaar aan de universiteit van Hiroshima. Ze is momenteel in het Aziatische land om de afleveringen op te nemen. Eerder maakte Brandt Corstius diverse reisseries over Rusland.

De serie, die nog geen titel heeft, is in het najaar te zien op NPO 2.