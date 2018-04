Lex Gaarthuis vindt verlies ochtendshow 'jammer'

NPO Radio 2-dj Gerard Ekdom neemt hun plaats in september over, tot teleurstelling van Gaarthuis.

"Helaas stopt ons ochtendavontuur bij Radio 10 met Goeiemorgen Lex veel te snel", schrijft Lex Gaarthuis op Instagram. "Dit nieuws kregen we vanochtend te horen. Ondanks de flinke groei die we in deze vijftien maanden hebben gerealiseerd in de ochtend, is er gekozen voor een andere ochtendshow, met Gerard Ekdom. Natuurlijk vind ik dit heel jammer maar ik wens hem alle succes."

Waar Gaarthuis straks terechtkomt, is nog niet bekend. "De komende tijd ga ik in gesprek met Radio 10/Talpa Radio en rustig bekijken waar mijn toekomst ligt, maar je bent zeker niet van me af op de radio, de komende maanden staan we nog gewoon samen op bij Radio 10."

Werk

Lex Gaarthuis begon in januari 2017 met Goeiemorgen Lex. Daarvoor had hij een ochtendshow op 100% NL. De komst van Gerard Ekdom naar Talpa Radio werd woensdagmiddag bekendgemaakt. Hij maakt sinds oktober 2015 de ochtendshow op NPO Radio 2 en was daarvoor jarenlang te horen op NPO 3FM.