Docuserie Beau Five Days Inside krijgt vervolg

Een woordvoerster van RTL 4 bevestigt dat de presentator een vervolg mag maken.

Voor Five Days Inside bezoekt Beau van Erven Dorens instellingen in Nederland waar je normaal niet binnenkomt. In het eerste seizoen bezocht Van Ervens Dorens onder meer een hospice, een tbs-kliniek en een brandwondencentrum. Door vijf dagen mee te doen aan het leven in de instelling probeert de presentator er achter te komen hoe het is om er te wonen en te werken.

De zesde en laatste aflevering van Beau Five Days Inside trok dinsdagavond bijna 1,1 miljoen kijkers. Het is nog niet bekend wanneer RTL 4 het tweede seizoen zal uitzenden.