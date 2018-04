Yolanthe Sneijder-Cabau presenteert De jongens tegen de meisjes

RTL maakte het nieuws woensdagmiddag bekend met een video.

Janzen presenteert de show sinds 2011 met Beckand. Het nieuwe seizoen met Beckan en Sneijder-Cabau is vanaf 22 april te zien op RTL 4.

De 33-jarige Sneijder-Cabau zou later dit jaar samen met Johnny de mol een talentenshow voor RTL presenteren, maar de presentator maakte vorige maand bekend over te stappen naar SBS. Het is niet bekend of De Mol nog aan het programma verbonden is.

Janzen werd 29 maart voor de tweede keer moeder van een zoon, die de naam Bobby kreeg. Een paar dagen voor de bevalling gaf ze aan dat ze tijdens de show De jongens tegen de meisjes nog met zwangerschapsverlof zou zijn en dat ze een tijdelijke vervanger zou krijgen.

De show draait om de verschillen tussen mannen en vrouwen.