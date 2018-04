Reformatorisch Dagblad plaatst advertentie van zoenende mannen niet

Twee vertegenwoordigers van de krant gingen in gesprek met activist Jasper Klapwijk, die de actie gestart was. "Het was een goed gesprek, waarin we allebei onze positie hebben uitgelegd. Tijdens het gesprek bleek al dat we het niet eens zullen worden, maar dat we wel een gedeeld belang hebben: dat er binnen de reformatorische gezindte meer aandacht moet zijn voor homo's en lesbiennes die uit de kast willen komen", aldus de krant.

In welke vorm dat in het RD zou kunnen, is onderwerp van een volgende ontmoeting. Een datum daarvoor is nog niet bekend.

Suitsupply

De actie was een reactie op een flyer die eind maart bij de krant zat. De flyer was door een christelijke stichting opgezet tegen de advertentiereeks van een modebedrijf waarin zoenende mannen te zien waren.

De actiegroep Gezin in Gevaar riep in de flyer op om een kaart waarin stond te stoppen met de campagne naar Suitsupply te sturen.