Gerard Ekdom maakt overstap naar Talpa-zender Radio 10

Ekdom stapte in 2015 over naar NPO Radio 2, nadat hij zeventien jaar lang bij 3FM had gewerkt. "Ik heb het geweldig gehad bij de publieke omroep, maar ik ben toe aan nieuwe uitdagingen", zegt de 40-jarige Ekdom in een reactie.

Hij zegt zich naast zijn werk als presentator ook te willen ontwikkelen als ondernemer. Bij de publieke omroep zouden er op dat gebied minder kansen liggen. "Ik kijk uit naar een ochtendprogramma op Radio 10, de zender die alles in zich heeft om nog verder te groeien. Daarnaast krijg ik bij Talpa Network de kans om mijn creativiteit in andersoortige producties tot leven te brengen."

Volgens de dj is de beslissing voor de overstap "niet over één nacht ijs" gegaan. "Geloof me, dit soort beslissingen ligt me heel zwaar. Ik heb de commerciële boot vaak af gehouden, omdat het de tijd nog niet was. Maar nu ga ik het ijzer smeden terwijl het gloeiendheet is", zegt Ekdom in een bericht op Facebook.

Zijn tijd bij de publieke omroep vond de disjockey "prachtig en zeer leerzaam". "Ik heb in die 20 jaar meters en meters geweldige radio mogen maken. Ik kreeg een hoop kansen en heb ze allemaal met beide handen aangepakt. Acht keer Serious Request, drie keer de Top2000, geweldige evenementen om te mogen meemaken."

Lex Gaarthuis

Ekdom komt op de plaats van Lex Gaarthuis, die sinds januari 2017 de ochtendshow presenteert voor Radio 10. "Lex is in gesprek met Talpa Radio over zijn programma en zijn verdere toekomst bij Radio 10. Dat geldt voor het hele team", zegt een woordvoerster van de zender.

Menno Koningsberger, algemeen directeur van Talpa Radio, zegt trots te zijn op de nieuwe aanwinst. "Gerard is al heel lang een van de beste radiomakers van het land en tegelijk een ultieme muziekliefhebber en -kenner. Hij is de perfecte man om met zijn energie, creativiteit en humor de groei van Radio 10 verder te begeleiden."

Ongeëvenaard

Peter de Vries, hoofd Radio bij BNNVARA vindt het "jammer" dat Ekdom vertrekt. "Gerard heeft een ongeëvenaarde, eigenzinnige en creatieve manier van radiomaken, gecombineerd met een enorme liefde voor en kennis van muziek. Dat is waarom veel luisteraars maar wat graag de dag met hem beginnen op NPO Radio 2."

"We gunnen hem deze nieuwe uitdaging van harte. Gelukkig hebben we bij BNNVARA genoeg mensen in huis die de ochtendshow op Radio 2 kunnen invullen. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag."

Gouden RadioRing

Voor 3FM maakte Ekdom programma's als Effe Ekdom en Ekstra Weekend en bij NPO Radio 2 presenteerde hij Ekdom in de Ochtend. Voor die laatste twee programma's kreeg hij de Gouden RadioRing.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!