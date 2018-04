Johnny de Mol vindt vergaderen met vader 'echt gaaf'

"Mijn vader is ruim zestig, ik weet niet waar hij het vandaan haalt, maar hij heeft energie voor tien. En hij heeft er nog écht zin in", aldus De Mol (39) in gesprek met Veronica Magazine.

Het contract van de presentator liep af en dus kwam het uitgelezen moment voorbij toch eens met zijn vader om tafel te gaan zitten voor een baan bij SBS. "Het leek me ook wel weer eens leuk om bij m'n vader, in die kant van de hoek te staan. Daarna hoorde ik dat Erland wegging bij RTL en met hem had ik nog wel de meeste bonding."

De Mol wilde eerst zijn eigen plan trekken en daarna pas met zijn vader gaan werken. "Ik paste beter bij RTL, waar ik ook al die jaren met heel veel plezier heb gewerkt en ook veel heb geleerd."

Volgens de presentator is zijn vader "ongelofelijk gepassioneerd". "Bij de tijd, op de centen, op de inhoud, op de kwaliteit. Hij laat niks lopen, zit er bovenop. En dat is heel aanstekelijk."