Hereniging tussen André Hazes en moeder Rachel te zien in reallifesoap

Dat blijkt uit promobeelden van de nieuwe serie, die vanaf woensdag 18 april te zien is op SBS6. Daarin is te zien hoe moeder en zoon elkaar een omhelzing geven.

Op kerstavond 2017 werden André (24) en Rachel met elkaar herenigd. Dat gebeurde doordat André's vriendin Monique Westenberg zonder zijn medeweten contact zocht met Rachel en haar uitnodigde voor het kerstdiner.

Liefdesuiting

Voor Hazes was de door zijn vriendin georganiseerde samenkomst een teken van liefde. "Een grotere liefdesuiting bestaat voor mij niet. We weten allemaal hoe zij erover dacht", vertelde hij in Story.

Ook liet de zanger weten dat hij met zijn moeder niet praat over de ruzie. Hazes en zijn zus Roxeanne, die momenteel hoogzwanger is, hebben nog geen contact.

De eerste reeks van Ik haal alles uit het leven was in september en oktober op SBS6 te zien. Daarin werden Hazes en zijn gezin gevolgd in aanloop naar zijn Ahoy-concerten.