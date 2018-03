Fred van Leer wordt nieuwe presentator Say Yes to the Dress

Dat maakt de stylist vrijdag bekend op Qmusic.

"Ik vind het programma al heel lang leuk en had lang geleden al bedacht dat als ik ooit gevraagd zou worden, ik direct ja zou zeggen. Dus ja, ik word de nieuwe Randy Fenoli (de bruidsconsultant in de Amerikaanse versie van Say Yes to the Dress, red.)."

Van Leer wordt bijgestaan door de stylisten en specialisten op het gebied van bruidsmode. Het derde seizoen van de reality-serie wordt een volledig lokale versie en daarbij is ook gekozen voor een Nederlandse host, aldus TLC.

In het programma gaan aanstaande bruiden op zoek naar hun ultieme trouwjurk. In 2016 werd bekend dat er een Nederlandse editie van het programma kwam: Say Yes to the Dress Benelux. De nieuwe serie met Van Leer bestaat uit acht afleveringen.

In oktober van dat jaar was het programma voor het eerst te zien, waarin Randy Fenoli zijn opwachting maakte. Onder andere Patricia Paay liet zich een jurk aanmeten in bruidswinkel Koonings in het Noord-Brabantse Deurne.