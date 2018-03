Overstap Voetbal Inside-trio naar Talpa lag 'te vroeg op straat'

"Alles wat we nu zeggen kan welbeschouwd tegen ons worden gebruikt", zegt Derksen vrijdag tegen De Telegraaf. "Gelukkig hebben we met Wilfred een prima jurist in ons midden."

Volgens Genee zal de passage in het contract niet al teveel problemen opleveren, omdat RTL hen de ruimte heeft gegeven om te kijken of ze er met John de Mol uitkomen. "Er is nog helemaal niets getekend. We zijn officieel nog in onderhandeling, al ontken ik niet dat we er met John de Mol mondeling wel uit zijn."

Het drietal is "niet blij" dat de overstap eerder is uitgelekt. Genee: "Wie er heeft gelekt? Ik heb wel een vermoeden, maar dat houd ik voor me."

Roerige tijden

Woensdagavond werd bekend dat Derksen, Genee en Van der Gijp, die met Voetbal Inside op maandag tussen de 700.000 en 800.000 kijkers trekken en op vrijdag ongeveer een half miljoen, de overstap naar Talpa gaan maken. RTL liet in een reactie weten dat de drie "jarenlang een grote en succesvolle bijdrage hebben geleverd aan de opbouw van RTL7".

"We hebben veel met ze meegemaakt, goeie tijden en af en toe ook roerige tijden. Nu maken ze gezamenlijk de transfer naar Talpa, we wensen ze veel succes."

De 69-jarige Derksen, Van der Gijp (56) en Genee (50) gaven dit seizoen al meermaals aan te twijfelen over hun toekomst, mede omdat het programma geregeld onder vuur lag.

Door de overstap is het programma na de zomer hoogstwaarschijnlijk bij Veronica te zien. Naar verluidt blijven de dagen en het tijdstip van uitzending (maandag en vrijdag van 20.30 uur tot 22.00 uur) hetzelfde, maar de naam van het programma gaat wel veranderen.

