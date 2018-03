The Passion 2018 goed verlopen, staat stil bij Bijlmerramp

De processie, de stoet met mensen die het kruis dragen, startte bij de "boom die alles zag", een boom op de rampplek die de crash en brand van 26 jaar geleden heeft overleefd. Verslaggever Bert van Leeuwen benadrukte hierbij dat verbinding belangrijk is, wat aansluit op het thema van dit jaar van The Passion, "Ik zie jou".

Vertelster Noraly Beyer vertelde aan het slot van The Passion dat juist in deze tijden empathie erg belangrijk is. De Bijlmer noemde zij "een plek die zich heeft ontworsteld van een negatief imago". "De Bijlmer is alsnog de stad van de toekomst geworden."

De achtste editie van het evenement speelde tevens in op de multiculturele samenleving die woont in de Bijlmer. Zo werd er in plaats van brood roti uitgedeeld door Jezus.

Rap

De avond werd geopend met het nummer Droom, durf, doe en deel van Marco Borsato. Hierin zat de eerste rap die ooit in het paasevenement te horen was, uitgevoerd door Brainpower, die de rol van Petrus speelt.

Brainpower, bekend van eigen nummers als Dansplaat, liet eerder weten dat er elk jaar een rapartiest zou moeten meedoen met The Passion.

"Nu zie je dat na zoveel jaar eindelijk een grote entiteit als The Passion ook zegt: we moeten hiphop erin verwerken." Brainpower, in het dagelijks leven Gert-Jan Mulder, schreef voor zijn medewerking aan het evenement nieuwe raps en bewerkte teksten van bekende popnummers.

Voor zijn bewerking van het nummer van Droom, durf, doe en deel zocht hij contact met John Ewbank, de schrijver van het nummer. "Het is zo tof. Ik heb zelf contact gezocht met de songwriters van die liedjes en gevraagd: we gaan een bewerking doen, ben je daar oké mee? Ik ben de eerste die zijn eigen tekst toe mag voegen, dus ik voel me alleen maar vereerd."

Brainpower rapte ook mee in Laten we dansen van Diggy Dex en Paul de Munnik, wat hij ten gehore bracht met hoofdrolspeler Tommie Christiaan (Jezus). De rapper kreeg op sociale media veel lof voor zijn gesproken bijdragen.

Bloedvloeiende vrouw

Ook nieuw in The Passion is de verhaallijn met de bloedvloeiende vrouw, gespeeld door Graziëlla Hunsel Rivero. De bloedvloeiende vrouw is genezen doordat ze de kleding van Jezus aanraakte. Zij zong Ik zie jou van Claudia de Breij, tevens het thema van The Passion 2018.

Verder was Glennis Grace te zien als Maria, Arjan Ederveen als Pilatus en zanger Jeangu Macrooy in de rol van de discipel Judas. Kleine rolletjes waren er onder meer voor Gerda Havertong, Maurice Wijnen en topmodel Loiza Lamers.

Ben Saunders

Voice of Holland-winnaar Ben Saunders speelde de rol van Barrabas, de moordenaar die wordt vrijgelaten terwijl de onschuldige Jezus aan het kruis wordt genageld. Volgens de KRO-NCRV wordt er voor deze rol altijd een BN'er gevraagd met een "rafelig randje". Saunders werd eerder gearresteerd voor het mishandelen van een verkeersregelaar.

Eerder was bekend geworden dat Marco Kroon kandidaat was voor de rol in het muzikale spektakel rond de kruisiging en wederopstanding van Jezus Christus. De onderscheiden militair, die in opspraak raakte door een geweldsincident in Afghanistan, zag ervan af.

De bijrol van Barabbas werd eerder vervuld door onder anderen turner Yuri van Gelder, dj Dave Roelvink en wielrenner Thomas Dekker. Ook zij waren om verschillende redenen in opspraak geraakt.

Droog weer

The Passion is een prominent onderdeel van de viering van vijftig jaar Bijlmer. Volgens een woordvoerder was er dit jaar tussen de 15.000 en 20.000 man publiek aanwezig. Vorig jaar, in Leeuwarden, waren er 16.000 mensen die The Passion live hebben gezien. De televisie-uitzending trok toen ruim drie miljoen kijkers.

Het verhaal van verbinding en het verhaal van de Bijlmer is duidelijk naar voren gekomen, aldus de zegsman. Het weer zat mee, het was droog.