Rik van de Westelaken volgt Art Rooijakkers op bij Wie is de Mol?

Dat heeft AVROTROS donderdag bekendgemaakt.

Van de Westelaken, die het programma in 2015 won, gaat ook het dagelijkse nieuws- en actualiteitenprogramma EenVandaag presenteren. Hij vervangt daar Pieter Jan Hagens, die voor een langere periode op wereldreis gaat. De presentator, die overstapt van SBS, gaat vanaf 1 mei aan de slag bij zijn nieuwe werkgever.

"Ik heb ontzettend veel zin om voor AVROTROS te gaan werken", reageert Van de Westelaken. "Bij EenVandaag kan ik mijn journalistieke ziel en zaligheid kwijt en dieper op de achtergronden van het nieuws ingaan. En Wie is de Mol? presenteren vind ik een grote eer: ik was al enthousiast fan, kandidaat, winnaar, en presentator van MolTalk."

Fantastische stap

De 46-jarige presentator spreekt over een "fantastische volgende stap, die heel natuurlijk aanvoelt. Onder Arts bezielende leiding is het programma alleen maar populairder geworden - en ik ga heel erg mijn best doen om het ook komend seizoen tot een succes te maken."

Van de Westelaken laat ook weten dat hij al lange tijd in gesprek is met AVROTROS over de overstap.

"Dit soort dingen gebeuren niet van de één op de andere dag, dus ik was al benaderd door AVROTROS om eens te komen praten over programma's, EenVandaag in het bijzonder. Dus ik was al met ze aan het babbelen en toen bleek toch dat het er naar uitzag dat Art zou vertrekken."

"En toen werd mij ook de vraag gesteld of ik niet Wie is de Mol? wilde presenteren. Ik zei: Ja natuurlijk! Het is natuurlijk een fantastisch programma om te doen. Je mag reizen, je maakt een heel groot avontuur mee, iets wat ook heel lang geheim moet blijven. Het heeft alles wat mij fascineert."

Peking Express

Van de Westelaken werkte ruim zeventien jaar voor de NOS, waarna hij overstapte naar Net5 en later SBS6. Hij presenteerde programma's als Peking Express, Team Vermissingen en Rik over de Grens. De programma's die hij maakte voor de commerciële zenders trokken steeds weinig kijkers.

SBS bedankt Van de Westelaken "voor de fijne samenwerking sinds zijn overstap naar onze zendergroep", aldus een woordvoerder. "Wij zijn heel blij voor hem dat hij zo'n mooi programma als Wie is de Mol? kan gaan presenteren."

Art Rooijakkers

Vrijdag werd bekend dat Rooijakkers AVROTROS verruilt voor RTL, waar hij een driejarig contract tekende. Hij gaat zowel studioprogramma's als programma's op locatie doen. Rooijakkers gaat niet alleen presenteren, maar ook eigen programma's ontwikkelen.