RTL gaf Wilfred Genee 'bijna nooit' kansen

"Johan wordt binnenkort 99 en dan wordt het op een gegeven moment lastig", grapt Genee over zijn Voetbal Inside-collega Johan Derksen.

RTL bevestigde woensdag na geruchten dat de drie mannen die het voetbalprogramma presenteren bij RTL overstappen naar Talpa. "Johan maakt altijd de grap: ‘Dan ben je tot beste presentator van Nederland gekozen en dan mag je nog niks doen'", aldus Genee over het gebrek aan kansen bij RTL.

Plannen werden volgens de presentator nooit concreet. "Op een gegeven moment werd het voor mij ook wel wat lastiger. Dan denk ik: dan ga ik straks voor drie jaar bijtekenen en dan zit ik alleen VI te doen."

John de Mol beloofde de presentor een glansrijke toekomst met verschillende programma's. Genee, Gijp en Derksen zijn van plan om te tekenen voor vier jaar.

Opspraak

Op welke zender het programma, met een andere naam, zal komen is nog niet bekend. Volgens Genee zijn de contracten bij het mediabedrijf van John de Mol nog niet getekend. "Ja, we zijn in onderhandeling. Dat klopt wel inderdaad. Het is flauw om dat te ontkennen."

Het trio was volgens Genee sinds begin december in onderhandeling met RTL over nieuwe contracten. "Toen hebben we allemaal aangegeven: we willen het liefst bij RTL blijven." Ondertussen kwam het programma een paar keer in opspraak.

Van der Gijp baarde in februari opzien door in VI met een blonde pruik te beweren dat hij transgender is. Eerder kwam het programma ook al in opspraak door vermeende homofobe uitspraken. Genee heeft woensdag aan RTL laten weten met John de Mol verder te willen onderhandelen over contracten.

Bij Radio Veronica laat Genee weten dat tijdens het WK in de zomer Voetbal Inside nog bij RTL te zien is. "De bedoeling is om 1 augustus bij Veronica aan de slag te gaan."