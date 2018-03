VI-trio Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp naar Talpa

In een reactie aan NU.nl laat RTL weten de mannen te bedanken voor hun inzet bij de zender. "Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp hebben jarenlang een grote en succesvolle bijdrage geleverd aan de opbouw van RTL 7. We hebben veel met ze meegemaakt, goeie tijden en af en toe ook roerige tijden. Nu maken ze gezamenlijk de transfer naar Talpa, we wensen ze veel succes."

Talpa laat in een reactie weten dat de mannen een voorstel is gedaan, maar dat er nog geen contracten getekend zijn. Genee, Derksen en Van der Gijp zijn in het bezit van een aflopend contract bij RTL en twijfelden eerder of ze wilden doorgaan bij de zender.

Voetbal Inside is een publiekstrekker bij RTL7. Het voetbalpraatprogramma trekt op maandag gemiddeld tussen de 700.000 en 800.000 kijkers, terwijl op vrijdag een half miljoen mensen afstemmen op de mannen.

Zelfde inhoud

Volgens het AD zal Voetbal Inside met dezelfde inhoud als nu bij RTL vanaf komend seizoen op dezelfde dagen en tijdstippen te zien zijn bij Veronica, maar dan hoogstwaarschijnlijk onder een andere naam.

Voor John de Mol is het een volgende grote slag nadat eerder vandaag bekend werd dat de mediamagnaat het ANP heeft overgenomen.

Ophef

Het programma van Van der Gijp, Derksen en Genee, wat momenteel nog uitgezonden wordt bij RTL, is vaker onderwerp van discussie geweest. De presentatoren is meer dan eens verweten dat ze zich vrouwonvriendelijk of discriminerend gedragen.

Een 'grap' van René der Gijp die zich als vrouw had verkleed en zei voortaan door het leven te willen gaan als 'Renate', deed onlangs nog veel stof opwaaien. Met zijn act verwees Van der Gijp naar de Belgische VTM-journalist Bo Van Spilbeeck, die sinds kort door het leven gaat als vrouw.

Politieke partijen D66, PvdA, VVD en GroenLinks spraken hun afkeuring uit over de kwestie. Ook enkele belangrijke sponsors van het programma namen nadrukkelijk afstand van de 'grap'.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!