Bij opnamen The Passion gaat regelmatig 'van alles mis'

"We waren bijvoorbeeld in de Bijlmer in Amsterdam een van de liederen aan het opnemen en dan merk je: het is ontzettend ingewikkeld", zegt Klamer tegen NU.nl.

"Er zijn een hoop camera's, de zang moet goed gaan en het moet ook op een clicktrack (een instrument om het tempo mee aan te geven, red.), want uiteindelijk moet het live begeleid worden. Uiteindelijk denk je: nu gaat het goed en dan begint er op drie hoog in de Bijlmer een avondkoor te oefenen. Da's ook wel weer mooi, want dat is de Bijlmer, waar het gezellig is 's avonds in zo'n flatgebouw."

Jubileum

Als The Passion de komende jaren blijft bestaan, vindt in 2020 de tiende editie plaats. Volgens Klamer, die "redelijk nauwe lijntjes" heeft met de makers, wordt er echter nog niet nagedacht over een manier om dat te vieren.

"Elk jaar wordt gekeken: moeten we het nog een keer doen?", aldus Klamer. "Want je wil niet dat het een mindere versie wordt van het jaar ervoor. Ik denk dus dat ze nog niet eens heel erg nadenken over de tiende keer, maar eerst nog bezig zijn met het volgende jaar."

Het belichten van een ander verhaal uit de Bijbel zou volgens Klamer ook best eens een optie kunnen zijn. "The Passion is wel een paasverhaal, dus dan zou het zijn op een ander moment. Misschien moeten we naast The Passion iets met Kerstmis doen, of met Pinksteren."

The Passion wordt donderdagavond live uitgezonden door de EO.