Domien Verschuuren wil 'beste ochtendprogramma van land' maken

"Ik heb altijd radio gemaakt waarbij ik de luisteraar en de muziek centraal stelde, en nu moet ik meer van en over mezelf laten horen", zegt Verschuuren in een interview met Nieuwe Revu.

De radio-dj wil in zijn streven slagen door iedere dag "meer eigen gewicht in de schaal te leggen".

"Dat leerproces zal nog wel even blijven bestaan, maar ik doe dat in het mooiste vak denkbaar. Over tien jaar sta ik graag nog steeds in deze zelfde rol en maken we een van de beste, zo niet het beste ochtendprogramma van Nederland."

Relevant blijven

Op de vraag of hij bang is om ooit het veld te moeten ruimen bij 3FM, antwoordt Verschuuren: "Je moet zorgen dat je relevant blijft. Wanneer dat op een dag niet meer het geval is bij de zender waar je voor werkt, hoeft dat natuurlijk niet te betekenen dat je niet meer relevant bent voor de markt in z'n geheel."