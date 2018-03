Reformatorisch Dagblad verspreidt petitie tegen posters met zoenende mannen

De flyer is maandag in een oplage van veertigduizend exemplaren met het dagblad mee verstuurd.

De campagnegroep Gezin in Gevaar zet zich naar eigen zeggen in voor "de bescherming van het gezin dat bestaat uit vader, moeder en kinderen". De organisatie verzet zich tegen "de losgeslagen seksualisering en schadelijke genderideologie".

In de flyer stelt de christelijke organisatie dat Suitsupply met de "onsmakelijke campagne" kleine kinderen op straat blootstelt aan "zeer seksuele taferelen, namelijk zoenende mannen in erotische pose". Op de voorkant van de flyer staat een poster van het kledingmerk met een groot rood kruis erdoorheen gezet.

De verspreiding van de petitie leidde dinsdag op sociale media tot veel ophef.

Ook minister Ingrid van Engelshoven van emancipatiezaken reageerde. "Ook regenbooggezinnen zijn gezinnen", stelt de bewindsvrouw op Twitter. "Dit laat het belang van doorbreking stereotypering zien."

Bijbelse visie

Hoofdredacteur Steef de Bruijn van het Reformatorisch Dagblad stelt dat de flyer de mening van een significant deel van zijn lezers weergeeft. "Als redactie hebben wij uiteraard een mening over homoseksualiteit en relaties", stelt hij. "Ik kan mij wel verplaatsen in de waarden van deze beweging op het punt van homoseksualiteit. Dat is ook geen nieuws, dat standpunt verwoorden wij als krant al jaren."

De krant weigert soms advertentiebijlagen die in strijd zijn met het advertentiebeleid. "Dat was bij deze flyer niet het geval." Het is overigens ook zeker niet zo dat de krant zich conformeert met alle standpunten en methoden van Gezin in Gevaar. "Maar de bijbel geeft een heldere visie op relaties en het huwelijk. Een verbintenis op deze manier tussen mannen en vrouwen van hetzelfde geslacht is niet in lijn met wat God heeft beoogd met het huwelijk."

Abri's vernield

Eerder werden door heel Nederland abri’s met de posters van Suitsupply beklad en zelfs vernield. Vijfduizend exemplaren van de posters hingen begin maart door heel Nederland.

Suitsupply verloor op sociale media tienduizenden volgers toen de campagne online werd gelanceerd. De Reclame Code Commissie wees een handvol klachten die werd ingediend vanwege het mogelijk zedeloze karakter van de campagne direct af.

Positieve reacties

CEO Fokke de Jong van Suitsupply laat dinsdag aan NU.nl weten nog geen kaarten van Gezin in Gevaar te hebben ontvangen. "Ik vind vooral dat de groep rijkelijk laat is met de campagne", laat hij weten. "De posters zijn inmiddels alweer uit het straatbeeld verdwenen." De Jong weet dat er mensen zijn die aanstoot nemen aan de campagne. "Maar het merendeel van de reacties is zeer positief. Het heeft ons veel nieuwe klanten opgeleverd."

Hij is dan ook zeker niet van plan gehoor te geven aan de oproep, hoeveel briefkaarten het bedrijf wellicht ook gaat krijgen. "Onze slogan luidt 'find your own perfect fit'. Rond dat motto gaan we in de toekomst zeker nog enkele campagnes ontwikkelen. Ik reken erop dat dit reden genoeg zal zijn voor nog een paar boze briefkaarten van Gezin in Gevaar."

