Ruim 22 miljoen Amerikanen zien interview pornoactrice over Trump

Ruim 22 miljoen Amerikanen stemden voor het interview af op CBS, meldt The Hollywood Reporter.

In 2016 keken 20 miljoen Amerikanen naar een interview met Donald Trump, kort na Amerikaanse verkiezingen. Alleen Barack Obama had in 2008 met 24,5 miljoen hogere kijkcijfers met zijn eerste tv-interview na de verkiezingen.

In het zondag uitgezonden interview vertelde de pornoactrice over de seksuele ontmoeting die zij met Trump in 2006 op een golfresort zou hebben gehad. Clifford zegt dat ze in 2016 een geheimhoudingsverklaring over haar nacht met Trump tekende, waarvoor ze 130.000 dollar kreeg.

Trump ontkende eerder dat hij een affaire heeft gehad met Clifford. Dat deed hij maandag via het Witte Huis opnieuw.