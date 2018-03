Documentaire Buying the band weer te zien op VPRO-website

De oorspronkelijke versie werd in februari na klachten van de Duitse zangeres Nina Hagen offline gehaald, omdat in de documentaire een mislukte studiosessie in Amsterdam van Hagen te zien was. Daarop werd de film aangepast, aldus 3 voor 12.

Buying the band gaat over een nieuwe band die is samengesteld uit leden van Wild Romance, de oude band van de in 2001 overleden Herman Brood. De regisseur volgde de band een jaar. Omdat niemand de documentaire wilde uitbrengen, bood de VPRO aan hem op muziekplatform 3 voor 12 te plaatsen. Daarop werd het een culthit.