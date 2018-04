Frank Dane volgt Edwin Evers op bij Radio 538

Evers kondigde eind maart aan na ruim 21 jaar te stoppen met ochtendradio. "Ik ben toe aan een leven dat minder in dienst staat van de klok, en dan met name de klok van 20.00 uur 's avonds. Daar heb ik soms ruzie mee."

Dane nam bij ziekte en vakantie van Evers al meerdere malen het programma over. De dj werkt sinds 2012 weer voor Radio 538, nadat hij de zender meerdere malen inruilde voor onder andere Yorin FM, Slam!FM en 3FM.

Dane is ook regelmatig te zien als verslaggever en presentator bij RTL Boulevard​. Of hij daarmee doorgaat is niet bekend.

'Vereerd'

Dane zegt in een persbericht dat hij zich vereerd voelt dat zijn radiodroom uitkomt.

"Ik ben 538 en Talpa dankbaar voor deze ongelofelijke kans om mijn held Edwin op te volgen. Ik ga mijn stinkende best doen om de leukste ochtendshow van Nederland te maken op Radio 538. Maar eerst nog negen maanden genieten van Evers Staat Op."

"Dane is een echt radiodier en van alle markten thuis'', aldus Menno Koningsberger, algemeen directeur van Talpa Radio. "Hij maakt frisse, interessante en spraakmakende radio. Ik geloof dat hij perfect op zijn plek is bij 538 en klaar is om een eigen dagelijkse ochtendshow te gaan maken.''