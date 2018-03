Parool wint weer grote ontwerpprijs

​De Amsterdamse krant deelt de titel van 'World's Best Designed Newspaper' met The New York Times en de Duitse krant Die Zeit. De prijsuitreiking was vrijdagavond in New York.

Een jury van de Society for News Design, beoordeelde in totaal 152 kranten wereldwijd. Het Parool onderscheidt zich onder meer door zijn typografie, pagina-indeling en oog voor detail.

Hoofdredacteur Ronald Ockhuysen zegt op de website van zijn prijswinnende krant dat hij trots, vereerd en verbaasd is. Volgens Ockhuysen verleidt een goed ontworpen krant de lezer om kennis te nemen van de verhalen erin.