Art Rooijakkers vertrekt van NPO naar RTL

Rooijakkers zal niet alleen te zien zijn bij de tv-zenders, maar ook bij digitale platformen, zoals Videoland. Naast presenteren, gaat hij ook eigen programma’s ontwikkelen.

De presentator was de afgelopen jaren in dienst van de NPO. Hij presenteerde onder meer Wie is de mol?. Het spelprogramma werd in 2013 bekroond met een Gouden Televizierring.

Rooijakkers: "Om het op zijn Brabants te zeggen: ik heb keiveel zin in het nieuwe avontuur bij RTL. Ik kijk terug op zeven mooie jaren bij AVROTROS, waar ik de omroep en de NPO heel dankbaar voor ben. Jaren waarin ik veel kansen heb gekregen, een paar keer goed op mijn bek ben gegaan, weer vrolijk ben opgestaan en ook successen heb gevierd. Nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk."

AVROTROS

Werkgever AVROTROS noemt het vertrek van de presentator in een reactie aan NU.nl "ontzettend spijtig". "Het komt niet echt als een verrassing, want wij waren al een tijdje bezig met contractonderhandelingen. We hadden hem graag willen behouden, maar wij respecteren Art zijn keuze voor RTL. Daarnaast zijn wij hem dankbaar voor al het werk wat hij voor AVROTROS heeft gedaan en wensen hem veel succes bij RTL."

Volgens programmabaas Erland Galjaard, die RTL volgende week verlaat, heeft Rooijakkers "de kracht om elk onderwerp met oprechte nieuwsgierigheid te benaderen en voor iedereen toegankelijk te maken."

Na de zomer is Rooijakkers voor het eerst te zien bij RTL. Over de invulling van de presentatie van Wie is de Mol? is nog niets bekend, laat AVROTROS aan NU.nl weten. "Daar gaan wij ons de komende tijd op richten, om te zien hoe wij zijn positie gaan opvullen."