Vertrek Edwin Evers: 'Als iemand het verdient uit te slapen, is hij het'

"Edwin Evers stopt eind 2018 na 21 (!!) jaar in de ochtend te hebben gezeten. Ik kan geloof ik nog niet bevatten dat dit echt gaat gebeuren. Gelukkig hebben we bij Radio 538 nog het hele jaar om een plek voor z'n standbeeld te zoeken... ", vult Swijnenberg aan.

Evers maakte vrijdagochtend in zijn ochtendshow Evers Staat Op bekend aan het eind van dit jaar te stoppen. "Ik ben toe aan een leven dat minder in dienst staat van de klok, en dan met name de klok van 20.00 uur 's avonds. Daar heb ik soms ruzie mee."

Geen verrassing

Voor Talpa Radio-eigenaar John de Mol was het vertrek van Evers geen verrassing. "Edwin heeft aan het begin van deze laatste periode, twee jaar geleden, al aan mij aangegeven dat het waarschijnlijk zijn laatste zou zijn. De impact van een ochtendprogramma op je leven is natuurlijk groot."

De Mol: "Hoe jammer ik het ook vind, ik kan hem alleen maar dankbaar zijn voor alle energie die hij de luisteraars van 538 heeft gegeven."

Uitslapen

"Als er nou één iemand het verdient om ook eens lekker lang te mogen uitslapen is het Edwin Evers wel", reageert zanger en radiomaker Henk Westbroek.

Ook NPO Radio 2-dj Gerard Ekdom maakt "een diepe buiging" voor Edwin Evers, evenals Q music-dj Mattie Valk. "Wat een prestatie", twittert laatstgenoemde.

Peter Heerschop, die iedere vrijdag zijn column Lieve Marianne in de show van Evers laat horen, vindt het "jammer en ook wel heel dapper" dat de dj stopt in de ochtend. Heerschop gunt het Evers "dat hij nu even tijd krijgt om iets heel anders te gaan doen". "En om dat rustig te bedenken, want je kunt niet dingen bedenken als je er nog middenin zit."