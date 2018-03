Edwin Evers stopt na 21 jaar met ochtendradio

Dat laat hij weten in zijn ochtendshow Evers Staat Op. "Ik ben toe aan een leven dat minder in dienst staat van de klok, en dan met name de klok van 20.00 uur 's avonds. Daar heb ik soms ruzie mee."

Evers benadrukt dat hij de radiowereld niet helemaal achter zich laat. "De kans dat ik terugkom is 120 procent. Dit is dan ook geen afscheid maar een restart, met een kleine tussenpauze."

Drie weken geleden liet Evers aan zijn team weten te stoppen met de ochtendshow. "Het is het allergaafste wat ik ooit gedaan heb, een jas die me altijd als gegoten zat. Toch merkte ik dat die jas steeds krapper ging zitten en dat ik behoefte kreeg aan een iets ruimere jas."

Waanzinnige periode

In april 2000 maakte de dj de overstap van 3FM, waar hij vanaf 1998 de gelijknamige ochtendshow presenteerde, naar Radio 538. "Die 21 jaar ochtendshow was een waanzinnige periode in mijn leven. Ik koester die herinnering."

Eind dit jaar stopt de radiocoryfee met de show. Evers Staat Op is iedere werkdag tussen 6.00 en 10.00 uur op de radiozender te beluisteren.

Gouden Harp

Deze maand ontving Evers nog een Gouden Harp voor zijn verdiensten voor de Nederlandse muziekindustrie. Volgens de Buma Cultuur-jury had Evers "ochtendradio vanaf het begin op de kaart gezet".

Voor Talpa Radio-eigenaar John de Mol was het vertrek van Evers geen verrassing. "Edwin heeft aan het begin van deze laatste periode, twee jaar geleden, al aan mij aangegeven dat het waarschijnlijk zijn laatste zou zijn. De impact van een ochtendprogramma op je leven is natuurlijk groot."

De Mol: "Hoe jammer ik het ook vind, ik kan hem alleen maar dankbaar zijn voor alle energie die hij de luisteraars van 538 heeft gegeven."