Paris Hilton gaat geen vernieuwde versie maken van The Simple Life

"Nee, dat was heel erg leuk destijds en ik moet er nog steeds om lachen als ik het programma terugzie, maar ik focus me nu alleen nog maar op mijn bedrijf", aldus Hilton in een interview met Entertainment Tonight. In The Simple Life draaide Hilton samen met Richie een paar dagen mee met een gezin, of liepen ze stage in een bedrijf.

Hilton heeft het druk met het organiseren van haar huwelijk met Chris Zylka (32), met wie ze dolgraag een gezin wil stichten. "Ja, daar hadden we het op onze eerste date al over. Ik zou een tweeling geweldig vinden." Welke jurk ze gaat dragen op de bruiloft, is nog een raadsel. "Ik heb zoveel vrienden die ontwerper zijn en me allerlei schetsen opsturen. Misschien trek ik wel meerdere jurken aan, ik houd van afwisseling."

Op de vraag of Richie aanwezig is op haar huwelijk, antwoordt Hilton volmondig 'ja'. "Al mijn vriendinnen zullen er zijn: Nicole, Kim (Kardashian, red.) en Britney (Spears, red.), ik hou van hen en heb ze graag bij me op deze bijzondere dag."