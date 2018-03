Brandbrief NTR na uitblijven aanmeldingen gemeenten voor intocht Sinterklaas

Jaarlijks krijgt de publieke omroep van van verschillende gemeenten om het feest in de stad te organiseren, maar dit jaar bleven de aanmeldingen uit, blijkt uit de brief die op 7 maart is verstuurd.

"Naar de oorzaak daarvan kunnen wij slechts raden. We zouden natuurlijk kunnen afwachten tot zich in de komende tijd wellicht alsnog een gemeente meldt, maar dat is - gezien de lange voorbereidingstijd van zo'n grootschalig project - nogal riskant met het oog op de planning. Het zou een goede organisatie van de intocht in de weg kunnen zitten of zelfs uiteindelijk onmogelijk kunnen maken."

Een woordvoerder van de NTR benadrukt tegenover NU.nl na berichtgeving van RTL Nieuws dat er, sinds het versturen van de brief, meerdere gemeenten zijn die zich hebben aangemeld om het feest te huisvesten. De NGB zegt tegen RTL Nieuws dat het nu om vier gemeenten gaat.

De laatste jaren zijn er tijdens de intocht in verschillende steden demonstraties gehouden door voor- en tegenstanders van Zwarte Piet.