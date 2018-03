Tim Knol verlaat boos de studio van Giel Beelen na grap met stripper

Het incident doet sterk denken aan een mislukte grap op Radio 538 in december. Zangeres Maan schrok toen zo erg van een streaker in de uitzending dat ze in huilen uitbarstte. Het incident werd opgepikt nadat onder andere Tim Knol zich er boos om maakte op Twitter.

Beelen vond die reactie van Tim Knol niet terecht, omdat Maan en 538-dj Frank Dane wel vaker grappen met elkaar uithaalden. Volgens Beelen mocht Knol "blij zijn dat hij nu hier staat", omdat hij ook "onderdeel van het circus" is.

"Ik was echt boos op je en heb ook getwijfeld of ik je hier moest uitnodigen. Jij reageerde zo heftig en ik dacht: shut the fuck up, Tim, je weet helemaal niet waar het over gaat", aldus Beelen.

​Geen stijl

Toen Knol vervolgens een cover van Neil Young vertolkte, kwam er een vrouwelijke stripper de studio in. De 28-jarige zanger staakte het nummer en verliet de studio. "Ik heb hier geen zin in, ik voel me te oud voor dit soort ongein", liet hij de dj weten. "Ik vind het geen stijl en ga me niet door jou een beetje voor lul laten zetten."

Radio Veronica laat in een reactie aan NU.nl weten dat de twee uiteindelijk goed uit elkaar zijn gegaan. "Het was voor ons ook een verrassing, maar Giel staat nu eenmaal bekend om zijn spraakmakende manier van radiomaken en deze grap sluit daar op aan. Gelukkig hebben Tim en Giel het achteraf uitgepraat en staan ze weer op goede voet met elkaar."​

Tim Knol laat via een bericht op Facebook weten "geen verdere toelichting te geven op het incident van vanochtend". Volgens de zanger zegt hij in de videobeelden van het radio-optreden "waar het op staat".

Verschillende luisteraars laten zich op Twitter kritisch uit over de actie van Giel Beelen.