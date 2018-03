Hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As krijgen programma op SBS

Namen van gasten die al bekend zijn, zijn Johnny de Mol, Gerard Joling, Afrojack, Jandino Asporaat en André Hazes. Voorafgaand aan het bezoek vullen Van As en Hoog een rapport in over de BN'ers.

Na 24 uur, met verschillende activiteiten zoals sporten, interviews en een nacht in de kroeg, wordt gekeken of ze nog steeds zo over de mannen denken.

De personalityshow wordt geproduceerd bij Talpa en is vanaf dinsdag 1 mei om 21.30 wekelijks te zien.