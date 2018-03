Belgische redacties Medialaan en De Persgroep komen onder één dak

Daarbij worden redacties op termijn onder één dak samengebracht in News City. Vermoedelijk komt het nieuwe kantoor in Antwerpen.

Volgens de initiatiefnemers wordt een ''prachtig journalistiek huis" gebouwd dat als referentie dient voor nieuws in Vlaanderen. De oprichting van News City is volgens de bedrijven ''een volgende stap" in de samensmelting tussen De Persgroep en Medialaan tot één mediabedrijf.

Onafhankelijk

News City wordt geleid door een driekoppige nieuwsdirectie. Iedere redactie werkt daarnaast onafhankelijk en wordt aangestuurd door een aparte hoofdredacteur.

Onder meer VTM en Q-Music vallen in België onder Medialaan, terwijl kranten als Het Laatste Nieuws en De Morgen onderdeel zijn van De Persgroep.

In Nederland is de Persgroep eigenaar van onder meer AD, de Volkskrant, De Stentor, Q-Music, Tweakers en Intermediair.

Nederland

In Nederland is momenteel niet een soortgelijke stap in de maak. Een woordvoerder benadrukt dat Persgroep België niet te vergelijken is met Nederland. Dat komt vooral door de sterke positie op het gebied van televisie met VTM in België.

''Een samensmelting van Nederlandse redacties is op dit moment ook niet aan de orde. Maar zeg nooit nooit. Wat we nu al wel doen, is soms gebruikmaken van elkaars content", verduidelijkt hij.

In de toekomst kan het zijn dat De Persgroep in Nederland zich op termijn ook waagt aan meer online en televisie. ''Wij kijken altijd naar mogelijkheden. Dat is geen geheim. Maar dan moeten onderdelen wel te koop staan en tegen de juiste prijs", aldus de zegsman.