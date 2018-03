FOX-journalist weg omdat hij zender 'propagandamachine regering' vindt

De voormalige kolonel kan naar eigen zeggen niet naar eer en geweten zijn werk als analist bij FOX blijven doen. Hij was een boegbeeld van FOX, de zender die hij zag als "een gelegitimeerde stem van conservatieven''.

Maar in zijn vernietigende afscheidsbrief schrijft Peters volgens The New York Times dat er niets meer over is van die conservatieve stem. De 65-jarige Peters zegt lang trots te zijn geweest, maar zich nu voor Fox News diep te schamen.

Oneerlijke aanvallen

De commentator haalt fel uit naar presentatoren "die feiten en aantoonbare realiteit volkomen negeren om volstrekt oneerlijke aanvallen te doen op de FBI, justitie, rechters, inlichtingendiensten en op de oorlogsheld en gerespecteerd ambtenaar Robert Mueller'".

Mueller is aangesteld om speciaal onderzoek te verrichten naar mogelijke banden in 2016 tussen Russen en campagnemedewerkers van toenmalig presidentskandidaat Trump.