Nederlandse musicalacteur Dook van Dijck zingt in show James Corden

Corden vroeg de zaal naar de uitzending tot dan toe. Van Dijck wist een vraag over een segment niet juist te beantwoorden en moest de zaal verlaten. Daarbij werd hem gevraagd All by myself van Eric Carmen te zingen.

Van Dijck, die op vakantie is in Los Angeles, zat samen met Jelka van Houten en Henry van Loon in het publiek. Zij moesten voor de uitzending een 'casting profile' invullen. Op basis hiervan werd Van Dijck tijdens een spel met het publiek uitgekozen.

De opname is in Nederland woensdagavond te zien op Comedy Central. Van Dijck is onder meer bekend van zijn rollen in de musicals De Marathon en Soldaat van Oranje en de serie Jeuk. Binnenkort is hij in het theater te zien in Het Pauperparadijs.