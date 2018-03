Minder dan een miljoen kijkers voor NOS-debat

In totaal stemden 989.000 mensen af op NPO 1 om de laatste verrichtingen van de landelijke politieke kopstukken te bekijken, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Het debat was daarmee beduidend minder populair dan het afsluitende debat van vorig jaar, destijds aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen. Toen keken er bijna 3,3 miljoen mensen.

Op primetime had RTL 4 de beste cijfers in handen met achtereenvolgend Married At First Sight en Beau Five Days Inside met beide ruim een miljoen kijkers. Op NPO 2 scoorde Hier zijn de Van Rossems prima cijfers. Het programma trok 814.000 kijkers.