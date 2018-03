Omroep MAX-makers zien nog steeds ouderen vervangen worden op televisie

"Memories mag Anita Witzier bijvoorbeeld niet meer doen; dat presenteert Katja nu. Het moet verjongen."

"Als je kijkt naar Spoorloos, een van mijn favoriete programma's, Derk Bolt, die jongen doet het zo goed! Maar wie komt daar nu bij?", aldus Slagter in gesprek met HP de Tijd. Waarna Van der Heijden hem bijvalt dat de naam van de presentatrice die naast Bolt komt, "niet eens is blijven hangen".

"Is zij niet ook van De Rijdende Rechter tegenwoordig? Jetske van den Elsen! (45, red.) Die moet er nu ineens bij. Dan denk ik: waarom moet dat?! Is dat omdat er een jong gezicht bij moet zijn?", aldus Slagter.

De programmamaker wordt regelmatig gebeld door presentatoren die bij andere omroepen niet meer aan de slag kunnen.

"Ik krijg weleens berichtjes van: heb je geen baan voor me, want ik werk niet meer bij die omroep of die zender. Dat gebeurt veel. Maar ja, wij zijn geen uitzendbureau. En leeftijd is niet belangrijk. Max is geen omroep dóór ouderen, maar vóór ouderen."

Zuur

Van der Weij (64) is blij dat ze bij Omroep MAX, nadat KRO-NCRV in 2007 afscheid van haar wilde nemen, een nieuwe kans kreeg.

"Ja, dat is een heel fijn gevoel. Want daar was ik bij mijn vertrek bij de NCRV best een beetje zuur over. Maar je mag dan niet eens zuur zijn, want dan krijg je het helemaal voor je kiezen. Dan is het van: stom oud wijf, houd je mond dicht."