Ruben Hein droomde na deelname maandenlang over Wie is de Mol?

"Ze zeiden het van tevoren al: je gaat er nog een poos last van hebben", zegt de pianist en zanger in Trouw.

"En inderdaad, in de weken, nee, maanden na opnames, kwam Wie is de Mol? vaak voor in mijn dromen. Jan, Olcay, alle deelnemers kwamen wel een keertje voorbij. Of ik droomde dat ik weer in zo'n spelsituatie zat. Ik denk dat het misschien ook een manier was om alles wat ik daar heb meegemaakt te verwerken: al die tijd mocht ik er met niemand over praten, afgezien van mijn vriendin."

Vorige week werd bekend dat de 35-jarige Hein winnaar was geworden van het afgelopen seizoen. Olcay Gulsen was verliezend finalist en Jan Versteegh was de mol. "Ik had er altijd al eens van gedroomd om mee te mogen doen", zegt Hein. "Maar om het ook nog eens te winnen? Daar had ik - om maar in deze context te blijven - nooit van durven dromen."