Tienjarige stiefdochter Ben Saunders doet mee aan The Voice Kids

Saunders won in 2011 het eerste seizoen van The Voice of Holland. De zanger uit Hoorn heeft zijn stiefdochter niet gepusht om mee te doen aan het zangprogramma voor kinderen. "Ik wist dat ze het het heel graag wou. Een paar jaar geleden was ze er nog niet klaar voor."

Nikia, die in Bens leven kwam via zijn verloofde Janita, gebruikt de tips van haar stiefvader als ze met muziek bezig is. "Hij zegt dat ik mezelf moet blijven en als mezelf moet zingen en niet iemand moet nadoen."

De aflevering van The Voice Kids met Nikia is vrijdagavond te zien bij RTL 4.