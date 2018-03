Victor Mids had niet verwacht dat hij Mindf*ck op televisie zou krijgen

"Toen we het plan begonnen te schrijven, dachten we dat we jarenlang zouden moeten leuren bij omroepen en zenders", zegt Mids in gesprek met NU.nl.

De 30-jarige Mids ontwikkelde het goochel- en illusionistenprogramma samen met zijn goede vriend Oscar Verpoort. "We wisten niet hoe we formats moesten schrijven. Ik dacht vooral: 'Ik kan iets en heb een leuk idee. Laten we het gewoon proberen.'"

Mids toont in het programma uiteenlopende trucs die onder meer gebaseerd zijn op vingervlugheid, mentale manipulatie en optische illusies. Om hun plan te presenteren, maakten Mids en Verpoort een pilotaflevering van tien minuten.

"Wat we doen laat zich slecht naar papier vertalen, daarom wilden we het visualiseren. In de pilot zag je vier trucs waarmee we het palet van Mindf*ck toonden. Giel Beelen deed ook mee. Die pilot hebben we laten zien aan AVROTROS. Na ongeveer drie weken hoorden we dat de omroep binnen een half jaar acht afleveringen wilde hebben."

AVROTROS was het eerste en enige adres waar het duo aanklopte. Spijt dat hij niet bij een van de commerciële omroepen op bezoek is gegaan om zo een bovenmatig lucratief contract binnen te slepen, heeft Mids niet. "Ik ben arts, denk je dat ik dit enkel en alleen voor het geld zou doen?"

Het afgelopen seizoen van Mindf*ck trok twee miljoen kijkers per aflevering. Tijdens het werken aan het nieuwe seizoen dacht de populaire neuromagiër echter niet aan de kijkcijfers.

"Ik zou liegen als ik zeg dat het me niet interesseert. Het is meer een level dat je jezelf hebt opgelegd. Natuurlijk wil ik dat het weer net zo aanslaat, maar dat heb ik niet in mijn hoofd als we bezig zijn om het programma maken."

André van Duin

Het nieuwe seizoen van Mindf*ck begint zaterdag op NPO 1. In de eerste aflevering is komiek en acteur André van Duin te gast.

Daarnaast maakte Mids woensdag bekend dat hij in oktober niet twee, maar vier liveshows in AFAS Live zal geven, op 25, 26 en 27 oktober.