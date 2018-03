Wietze de Jager krijgt weekendprogramma bij Radio 538

De Jager is ieder weekend tussen 12.00 en 15.00 uur te horen bij de radiozender. In een persbericht laat hij weten uit te kijken naar zijn nieuwe baan.

"Het is bijzonder omdat iedereen een ander weekendritme heeft: van uitslapen en boodschappen doen tot sporten of werken en van chillen tot compleet losgaan. Samen met Chris (Bergström, sidekick, red.) laat ik deze veelzijdigheid terugkomen in de items en onderwerpen van de show en draaien we veel toffe muziek. Het weekend leeft en dat laten we horen!"

De Jager kondigde begin februari aan bij Radio 538 te gaan werken. Een paar dagen daarna was hij al even in de nacht te horen, de radiodj sprak zelf van "wendagen".

Samen met Valk presenteerde De Jager de Mattie & Wietze-show op Qmusic. In augustus maakte de dj bekend Qmusic te verlaten na zijn ruzie met Mattie Valk. De twee zouden het niet eens zijn geworden over een overstap naar Sky Radio, waarbij Valk volgens De Jager achter zijn rug om zou hebben onderhandeld over een beter contract.