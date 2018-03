Sky Sports schorst spugende voetbalanalist Carragher tot einde seizoen

Naar aanleiding van het spuugincident werd de Engelsman eerder al op non-actief gezet door de Britse zender, waar hij de analyses van voetbalwedstrijden voor zijn rekening nam.

In een reactie laat Sky Sports weten na de schorsing in gesprek te gaan met Carragher. "Jamie neemt de volledige verantwoordelijkheid voor wat er is gebeurd en verzekert ons dat hij alle hulp zoekt om ervoor te zorgen dat een soortgelijk incident in de toekomst niet meer plaatsvindt."

"Voor de start van het nieuwe seizoen gaan wij met Jamie om de tafel om te bespreken of hij er klaar voor is om terug te keren in zijn rol als analist."

Incident

Na afloop van het competitieduel Manchester United - Liverpool (2-1) werd Carragher in zijn auto aangesproken door een mede-weggebruiker. De bestuurder in kwestie liet het raam van de bijrijdersstoel zakken, riep naar Carragher en voegde daar de score van de derby aan toe.

Carragher, die 38 keer uitkwam voor het Engelse nationale elftal, reageerde met weinig woorden en spuugde in de richting van de auto. Daarbij raakte de 40-jarige Carragher de 14-jarige dochter van de bestuurder.